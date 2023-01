La dottoressa sotto indagine | ' Ho finto di vaccinare tutta la famiglia Giorgi'

Corriere della Sera

Lafissa quindi degli appuntamenti "per l'estate e per l'autunno. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati ...Così si sarebbe rivolta a una, la quale l'avrebbe convinta che la reazione fosse dovuta proprio alle dosi inoculate. "Mi ha chiesto - ha raccontato Grillone - di eseguire su di lei un ... La dottoressa sotto inchiesta e le dosi buttate nel water: «Ho finto di vaccinare la famiglia Giorgi» Grande successo di pubblico per l’interessante conferenza della dottoressa Alessandra Conversi, prima ricercatrice del CNR-ISMAR, tenutasi martedì 13 dicembre alle ore 18 presso il Palazzo Banca d’Alb ...Daniela Grillone, sotto inchiesta per finte vaccinazioni Covid, fa il punto davanti al pm: la confessione della dottoressa ...