La diversità di Vialli calciatore che ha raccontato gli anni Ottanta e Novanta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non sono molti i calciatori che hanno ricevuto un soprannome da GiBrera. Un passaggio che segnava l’ingresso in un cerchio superiore, una sorta di Hall of Fame sociale. Il suo era Stradi. Brera ci arrivò per passaggi successivi. In principio, lo chiamò Stradivario.Gianluca da Cremona è sempre stato uno che bucava lo schermo, oltre che le porte avversarie. Difficile stabilire se sia stato più un attaccante forte o più un simbolo della cultura pop italiana a cavallo tra gli. Anche perché indossava naturalmente la sua. È sempre stato un personaggio fuori dagli schemi tradizionali del pallone nostrano. Sin dal censo. La sua era una famiglia benestante, possiamo anche dire ricca. La villa dei, a ...