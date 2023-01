La democrazia è una promessa | non rendiamola una delusione

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review 2022 ordinabile qui. —————————————— Il cielo blu sopra la decima edizione dell’Athens Democracy Forum non riusciva a spazzare via l’angoscia. Per la prima volta si stava discutendo della possibilità di un guerra nucleare. I sabotaggi del gasdotto Nord Stream annunciavano l’arrivo di un inverno aspro. L’inflazione in Germania – un Paese che non ha mai dimenticato l’orrore che seguì il rialzo dei prezzi negli anni Venti del Novecento – si era impennata, superando il 10 per cento. E, proprio nel giorno in cui ha avuto termine il ciclo di incontri ad Atene, venerdì 30 settembre, il presidente della Russia, Vladimir V. Putin, ha annesso più di 100.000 chilometri quadrati dell’Ucraina orientale e meridionale rendendoli parte di una “madrepatria” russa che – così ha detto – difenderà con ogni mezzo a sua ...