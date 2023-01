La Cremonese piange Vialli | «Resterai un esempio indelebile» – ?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il messaggio dellain ricordo di Gianluca, ex attaccante del club grigiorosso. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato dellain ricordo di Gianluca, ex attaccante scomparso a 58 anni per un tumore.undella nostra essenza, Luca #???? pic.twitter.com/zwqmLHyQna— U.S.(@US) January 6, 2023 COMUNICATO – «Il cavalier Giovanni Arvedi, il Presidente di U.S., il Consiglio d’Amministrazione, la Dirigenza, tecnici, atleti e collaboratori con profonda commozione si stringono al dolore della famigliaper la perdita del caro Gianluca». L'articolo proviene da Calcio News 24.