La confessione della dottoressa indagata | “Ho finto di vaccinare Camila Giorgi e tutta la sua famiglia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LaDaniela Grillone è la figura chiave dell’indagine che ha fatto emergere false vaccinazioni e di conseguenza green pass ottenuti in modo fraudolento, vicenda che coinvolge anche alcuni vip, tra cui la cantante Madame e la tennista. Proprio la marchigiana è nella bufera perché avrebbe dunque potuto giocare una serie di tornei senza averne diritto stando alle normative vigenti in tempo di Covid. Il medico è stato sentito dagli inquirenti e il CorriereSera ha riportato alcune interessanti intercettazioni: “Non sono un soggetto appartenente all’ideologia no vax. Credevo effettivamente nell’utilità del vaccino. Purtroppo dopo le due dosi che mi sono auto-somministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali. Un chirurgo mi ha convinta ...