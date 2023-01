La cocaina e poi l' orrore | Quanti ne ho ammazzati | Harry sconvolge il mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La contrarietà al matrimonio del padre, Carlo, con l'amante Camilla. L'accusa al fratello, il principe William, di averlo scaraventato a terra - "Mi acchiappò per il collo, strappandomi la collana, e... Mi gettò per terra" -, l'ammissione di aver fatto uso die funghi allucinogeni - "Certo che in quel periodo prendevo. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po'" -, la rivelazione di aver ucciso 25 miliziani talebani mentre prestava servizio come pilota di elicotteri Apache in Afghanistan. Il rimprovero al fratello e alla moglie Kate di averlo incoraggiato a indossare l'uniforme militare nazista per una festa. Lo scherzo di Carlo su chi fosse il suo "vero padre", allusione di "cattivo gusto" agli amanti di sua madre, Lady Diana. L'atteso ...