(Di venerdì 6 gennaio 2023) Pechino avanza nell'emirato dopo l'uscita di scena disastrosa degli Stati Uniti: la società cinese Capeic investirà 540 milioni di dollari per estrarre greggio dal giacimento di Amu Darya, a nord di Kabul. L'dura 25 anni e potrebbe essere solo il, ma c'è l'incognita Isis

L'HuffPost

Poi i conti al'estero: incluso uno indal 2015 al 2017. A distanza di due anni, l'America ... L'immagine che la disfida alla Camera proietta in America e nel mondoin imbarazzo tutto il ...Laun piede in una startup europea della fusione nucleare Tencent, il colosso digitale del Dragone leader nei finanziamenti alle società innovative del Vecchio continente anche nei primi ... La Cina mette le mani sul petrolio afghano. Il primo accordo dei talebani con un partner straniero Pechino avanza nell'emirato dopo l'uscita di scena disastrosa degli Stati Uniti: la società cinese Capeic investirà 540 milioni di dollari per estrarre ...Dall'attore Gong Jintang alla soprano Chu Lanlan, dal regista Wang Jingguang allo sceneggitore Ni Zhen a Wang Ruoji, ex-campione di calcio, è un ...