Globalist.it

Riccardo Lamba, settore est, ambito dellaospitale e "in uscita", Servizio per la tutela dei ...essere approvato dal Papa anche il regolamento che regge il Consiglio Diocesano per gli ...E' la via che lainterariuscire a proporre di continuo e sviluppare senza sosta o timori, affermando la contrarietà alla guerra, la lotta alla fame e alle carestie, la difesa della ... La Chiesa deve proporre il no alla guerra e il sì alla difesa del pianeta e all’accoglienza La nebbia, il saluto di Francesco, l'incontro tra Draghi e Giorgetti. E infine la sepoltura del feretro, nelle Grotte Vaticane. Le immagini del funerale di Raztinger, il primo in Vaticano documentato ...Papa Francesco riforma il Vicariato di Roma. Un provvedimento che, in modo molto significativo, Bergoglio ha voluto pubblicare il giorno dopo il funerale di Benedetto XVI. Un chiaro segnale di governo ...