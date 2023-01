La calza dei record resta nell' armadio - Cronaca - lanazione it

Sky Tg24

I due anni di stop per il Covid e i pochi volontari sono i motivi della rinuncia. La Pro Loco: 'Tornerà nel ......concludere nel miglioremodi queste festività di Natale/Capodanno non mancano. Imola In città tornano le Befane del Cai, che si caleranno dal tetto del Palazzo comunale per distribuire laa ... Calza della Befana fai da te: cosa mettere all'interno, 15 idee per adulti e bambini Ultimi barlumi delle festività natalizie: se è vero infatti che l'Epifania ''tutte le feste si porta via'', il ...L’aròla del camino era alta più o meno un metro, larga un paio di metri, occupava tutto un angolo della vasta cucina ed era sovrastata da una grande cappa in mattoni. In mezzo, sotto il tiraggio, ci s ...