La Befana vien di notte | trama | cast | trailer e streaming del film

Radio Più

... in molti paesi del Veneto si brucia la, un falò con la sagoma della vecchia dentro bevendo il vin blulè, mangiando la pinza, e cantando al filastrocca per eccellenza: Ladi notte ...' Ladi notte ', questa sera alle 21.30 su Rai 2 il film diretto da Michele Soavi, con Paola Cortellesi nel ruolo della protagonista. Ecco la trama. La storia di Paola una maestra di scuola ... LA BEFANA VIEN DI NOTTE – LA DIRETTA DA ROCCA PIETORE VELLETRI (eventi) - Puccia è deceduto lo scorso anno dopo una caduta da un albero. ilmamilio.it Questa mattina con la 'Befana del Cotral' in piazza Garibaldi è stato ricordato ...Molte nuvole anche basse sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni settentrionali ma con deboli piogge solo sulla Liguria. Dalla sera fenomeni in estensione anche a Piemonte, Lombardia ed Emilia ...