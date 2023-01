La Befana vien di notte | trama | cast | trailer e streaming del film

Radio Più

Grande successo di pubblico, questa mattina, per 'Ladal mare', con le banchine e il solarium del porto turistico di Andora affollate per accogliere la vecchina sbarcata dalla politina del Circolo Nautico di Andora che, con il patrocinio del ...Accompagnata dalla famosa e antica filastrocca "Ladi notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana. Viva viva la!", l'Epifania celebra ... LA BEFANA VIEN DI NOTTE – LA DIRETTA DA ROCCA PIETORE Grande successo per la Befana al lido “Le Palme” di Catania. La vecchina con sacco e scopa arriva dal mare, accompagnata dalle barche a vela, e sbarca sulla ...Su Rai 2 Epifania con "La Befana vien di notte": in prima serata in onda la commedia con Paola Cortellesi, ecco la trama del film.