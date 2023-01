La Befana vien di giorno per i bambini del Fatebenefratelli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Scortata dai Vigili del Fuoco, all’Ospedalenel reparto Pediatria è arrivata la. La vecchina più attesa d’Italia ha infatti accettato di buon grado l’aiuto dei “caschi rossi” che le hanno dato una mano nell’accesso alla struttura per portare gioia e sorrisi ai piccoli ricoverati. Grazie ad un’autoscala ed ad una finestra lasciata provvidenzialmente aperta da chissà chi, la, che stava svolazzando nel cielo sul Viale Principe di Napoli, ha fatto il suo ingresso in Pediatria. Rispettando il proprio gradito compito, ha portato leccornie e soprattutto serenità aiche stanno passando questa giornata in una stanza d’ospedale. Tutti hanno voluto dirle grazie per la sua bella missione e per aver regalato qualche momento di gioia. Torna dunque ...