La Befana fa un regalo ai tifosi italiani | l’attesa è finita

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Durante il giorno dell’Epifania, idi calciopotranno ricevere un bellissimo. Ecco di che cosa si tratta. Dopo quasi due mesi di stop a causa del Mondiale in Qatar, il 4 dicembre è tornata in campo la Serie A, per la felicità di tutti i. I supporters di una squadra italiana L'articolo proviene da CheSuccede.it.

CasertaNews

... l'occasione della calza dellaè propizia: tra i regali più diffusi ci sono sempre blu - ray ... Unche verrà certamente gradito. Loading... A White, White Day A White, White Day Se volete ....../ quando vedo la,/ che sorridendo mi dice, vè, / ho qualcosa anche per te. E da sotto la mantella,/ mi mostra una mammella,/ ho pensato: se è il mio,/ sono a posto, sono a cavallo. Ma ... E' in arrivo la Befana: ecco delle fantastiche idee regalo Durante il giorno dell'Epifania, i tifosi di calcio italiani potranno ricevere un bellissimo regalo. Ecco di che cosa si tratta.Oggi, 6 gennaio arriva la Befana a Gabicce Monte, iniziativa organizzata come da tradizione dal gruppo Avis di Gabicce Mare. Una simpatica Befana infatti aspetta i bambini a partire dalle ore 16 per r ...