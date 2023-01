DailyNews 24

NAPOLI - C'è un gran vociare (virtuale): è il termometro d'una ribellione (reale) chedai social e atterra ovunque. C'è forse il sospetto, potrà anche essere paura, di ritrovarsi ......Sisabato alle 15 con Fiorentina - Sassuolo. Andiamo subito a vedere i consigli per il ... Sull'altra fascia spazio a. Marcato strettissimo dalla coppia Skriniar - Dimarco, contro l'... Kvaratskhelia parte dalla panchina contro la Sampdoria È già vigilia della 17a giornata di Serie A. Si torna infatti in campo sabato alle 15, il turno poi terminerà lunedì con due posticipi. Ecco gli aggiornamenti in chiave fantacalcio in arrivo da campi ...Khvicha è un idolo dei nostri tempi, fantasia e anche leggerezza: chiuso nella gabbia che l'Inter gli aveva preparato, a Milano il talento georgiano non è riuscito a farsi largo in un'arena di colpi p ...