Kirill chiede tregua per Natale ortodosso Kiev | Trappola

Una breve tregua nei combattimenti - 36 ore in tutto - per il Natale ortodosso, che cade il 7 gennaio. E' quanto ha deciso unilateralmente Vladimir Putin, facendo appello all'Ucraina perche' accetti ...Putin pretende così di dar seguito a una richiesta della massima autorità ortodossa russa, il patriarca moscovita. E soprattutto,agli ucraini di fare lo stesso "per consentire ai ... Il patriarca Kirill chiede una tregua per Natale ortodosso Una breve tregua nei combattimenti - 36 ore in tutto - per il Natale ortodosso, che cade il 7 gennaio. E' quanto ha deciso unilateralmente ...Giovedì Putin ha chiesto al ministro della Difesa russo Sergei Shigu di emettere un ordine di cessate il fuoco in Ucraina per due giorni, il 6 e il 7 gennaio, riferisce l’agenzia di stampa russa RIA.