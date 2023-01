Kenny Omega | “Voglio difendere l’IWGP US Championship anche in AEW”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non si può negare che, nonostante una fine turbolenta, il 2022 sia stato l’anno di: dopo il suo ritorno a sorpresa in AEW, l’ex campionissimo della federazione ha conquistato i titoli Trios insieme all’Elite per poi perderli d’ufficio a causa delle vicende di All Out. Ora però i tre sono impegnati in una bellissima sfida al meglio dei 7 incontri con i Death Triangle, ma nel frattemposi è dato da farein NJPW: infatti, durante Wrestle Kingdom 17, The Best Bout Machine ha sconfitto Will Ospreay e ha conquistatoUnited States. Un campione coraggioso Parlando della sua vittoria a Tokyo Sports, l’ex AEW World Champion ha dichiarato di volerla sua cintura ovunque,nella stessa ...

The Shield Of Wrestling

Sephiroth è un personaggio a dir poco immortale e a quanto pare ancheè un grande fan di Final Fantasy VII. Anche grazie al ritorno in pompa magna del franchise con il discusso Remake , che potete recuperare anche su Amazon , eroi ma soprattutto antagonisti ...AEW World Trios Championship: Death Triangle (C) battono The Elite Dopo la controversa sospensione che li ha portati a restare fuori dalle scene per oltre un mese,e gli Young Bucks hanno ... Kenny Omega vs Will Ospreay da urlo! Dave Meltzer lo premia con ... Kenny Omega e Will Ospreay hanno dato spettacolo a Wrestle Kingdom 17, in un match premiato da Dave Meltzer con 6.25 stelle.Kenny Omega e Kazuchika Okada hanno fatto coppia, per la prima volta nella storia, a New Year Dash, 24 ore dopo Wrestle Kingdom 17.