Katia Follesa assente a Cake Star | perché? La nuova edizione al via senza l’attrice

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023)? I fan che si aspettavano di ritrovarecomica al fianco di Damiano Carrara per capire come andrà a finire la ‘loro storia d’amore’, sono destinati a rimanere delusi. Chi non ha seguito gli spoiler sulladel programma in onda su Real Time, non sa cheha lasciatoe il suo posto sarà occupato da Tommaso Foglia, il neo giudice che abbiamo visto all’opera in Bake Off Italia alla fine dello scorso anno. In molti si sono lamentati per questa decisione, al momento poco chiara, ma le polemiche sui social non sono servite a molto visto che le registrazioni sono già andate in scena da ...