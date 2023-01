Juventus-Udinese | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

...50 Serie A: Fiorentina - Sassuolo (diretta esclusiva) ore 17:05 Rubrica: DAZN Heroes - Miretti ore 17:35 Rubrica: 1 vs 1 - Perin / Spinazzola ore 17:50 Serie A:(diretta esclusiva) ...1 Angel Di Maria oggi si è allenato in gruppo e sarà convocato per il prossimo impegno di campionato dellacontro l'“Ci siamo anche noi”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport che apre con il messaggio di Chiesa e Di Maria ...La diciassettesima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Juventus - Udinese. Ecco dove e come vedere la partita.