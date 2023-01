Juventus - Udinese | le ultime | Di Maria può tornare dal 1' Bremer è affaticato

Virgilio Sport

Vigilia die giorno di conferenza per Massimiliano Allegri: le ultime sulla formazione dei torinesi con Fabiana Della Valle e ...Massimiliano Allegri ha cominciato così la conferenza stampa alla vigilia diche si è svolta stamattina all'Allianz Stadium di Torino. Di Vialli, in particolare, Allegri ha ... Tutti in piedi per Vialli: Allegri ricorda Gianluca e ritrova un big per Juve-Udinese Ma questo già si sapeva, prima ancora del suo arrivo alla Juventus. Il trasferimento a gennaio è da escludere, Di Maria finirà questa stagione con la Juventus tentando di mettere a servizio della squa ...Amici e giocatori lo ricordano come un idolo, un esempio e un grande combattente. Un grande tributo ad un campione sul campo e nella vita. L'ex bomber omaggiato anche dalla politica ...