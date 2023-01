Juventus-Udinese | Allegri | “Napoli nettamente favorito per lo scudetto Di Maria recuperato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Lo Stadium sarà pieno e sarà una bella occasione. Di, Paredes sta crescendo, devo valutare Bremer che è un po’ affaticato, ma è pronto Rugani. La formazione la valuto pomeriggio, devo fare delle scelte.squadra fisica, sta facendo un ottimo campionato, Pereyra è un grande giocatore e con noi ha fatto un campionato ottimo, attaccano bene la porta e sarà una partita complicata come tutte, la seconda dell’inizio della nuova stagione”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, alla vigilia della sfida contro l’in una conferenza stampa aperta da un minuto di silenzio chiesto dal mister per ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi a 58 anni: “Vialli ha rappresentato tanto come uomo e come giocatore, un esempio per i giocatori, ...