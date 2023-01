Juventus | ostacolo per l’addio | mancano le acquirenti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il futuro di un calciatore dellapotrebbe complicare i piani in chiave calciomercato:perIl calciomercato invernale riserva sempre sorprese e insidie per i club italiani.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

MilanLive.it

Nuovo gioiello nel firmamento della: la trattativa si potrebbe chiudere per 13 milioni. C'è un soloIeri contro la Cremonese laha piazzato la settima vittoria di fila in campionato alimentando, grazie anche alla vittoria dell'Inter sul Napoli, il sogno scudetto. Ma dopo due mesi ......00 Berlin - Real Madrid Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45 Napoli -CALCIO - ... Lovato un disastro, Leao imprendibile Caccia al Napoli: riecco la Serie A dopo 52 giorni, l'... Massara e quel legame indissolubile con Maldini: per la Juve un ... Adrien Rabiot è sempre più il fattore principale della Juventus: ora servirà convincerlo a rimanere, con l'aiuto di Allegri ...Massara alla Juventus: l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport è clamorosa, ma c'è un elemento che lo lega inevitabilmente al Milan ...