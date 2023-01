Juventus | il Brescia si muove per Sekulov

Giornale di Brescia

... Cittadella Women -2 - 0 2a giornata: Cittadella Women -1 - 3 Classifica:, Cittadella Women* 3;0 3a giornata (8 gennaio):*una partita in ......30 Casalmaggiore - Chieri CALCIO - SERIE A 15:00 Fiorentina - Sassuolo 18:00- Udinese 20:...00 PSV - Sparta Rotterdam BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Derthona - Virtus Bologna 20:30... Juventus: l'arrivo in treno a Brescia, poi la vigilia in hotel a Rezzato La Juventus Women trionfa nel suo primo match del 2023 e Joe Montemurro ne è soddisfatto: ecco le parole del tecnico bianconero ...Il 2023 del calcio femminile si è aperto con la vittoria della Juventus a Cittadella. Nell'ultima partita della seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia (Gruppo B), le campionesse in caric ...