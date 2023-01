Juventus | Barzagli | I bianconeri lotteranno fino alla fine

La Gazzetta dello Sport

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrealancia un monito contro tutte le rivali dellain Serie A: "I numeri non dicono tutto, ma tanto sì. Storicamente gli scudetti si conquistano con la miglior difesa. La solidità aiuta ...Andrea, in un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della: "Il passaggio al 3 - 5 - 2 ha trasmesso maggiore solidità alla squadra, diversi ... Juve, senti Barzagli: "Allegri può ripetere la rimonta del 2016 con questo muro" Secondo alcune indiscrezioni il tecnico vorrebbe la permanenza del francese, ritenuto uno dei punti di riferimento della squadra bianconera ...L'ex calciatore della Juventus Andrea Barzagli in una recente intervista ha parlato di alcuni degli attuali difensori della Juventus. In particolare Barzagli ha dichiarato che il suo ex compagno di sq ...