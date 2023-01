(Di venerdì 6 gennaio 2023) "Lantus che non subisce gol non mi stupisce: la difesa forte è lo storico marchio di fabbrica del club e di", racconta Andrea, campione del Mondo con l'Italia di Lippi 2006 e ...

"La Juventus che non subisce gol non mi stupisce: la difesa forte è lo storico marchio di fabbrica del club e di Allegri", racconta Andrea Barzagli, campione del Mondo con l'Italia di Lippi 2006 e ...Ha toccato parecchi temi, soprattutto di mercato, il presidente del Barcellona Joan Laporta intervistato da Cadena Ser ma c'è un passaggio che riguarda anche la Juventus e che è legato alla Superlega . Juve, senti Barzagli: "Allegri può ripetere la rimonta del 2016 con questo muro" Per l'ex giallorosso Boniek il favorito quest'anno è il Napoli. Esalta Spalletti e due uomini chiave. Kvaratskhelia e Kim: "Un'altra categoria..." ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 310.