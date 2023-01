Juve | scelta fatta per Di Maria

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Angel Dioggi si è allenato in gruppo e sarà convocato per il prossimo impegno di campionato dellantus contro l&rsq...

JMania

De Paul e latutta italiana: Milan in pole rispetto ae InterIl Milan, infatti, potrebbe porsi in primo piano di contro ae Inter. I rossoneri garantirebbero l'habitat tattico ideale ......bianconera spiegando che entrambi hanno rassegnato le proprie dimissioni ' con decorrenza dalla data odierna ' per motivazioni di carattere personale nonché professionale dichiarando che la' ... Juve pronta a bloccare Carnesecchi per giugno: è la prima scelta Inizia bene il 2023 per la Juventus che, contro la Cremonese, vince di misura grazie alla rete di Arkadiusz Milik ...Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in ...