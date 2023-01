Juve | i tifosi dicono basta | dall’Argentina l’annuncio fa infuriare tutti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Idellantus non riescono proprio a capacitarsi di quanto sta accadendo: ormai da mesi non si parla d’altro, voci destabilizzanti Lantus ha ridotto ulteriormente il ritardo dal Napoli ed è ormai tornata pienamente nella corsa scudetto, come ammesso pure dall’ex bianconero Angelo Di Livio. La formazione di Max Allegri contro la Cremonese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere dello Sport

... del mondo dello spettacolo, della politica e da numerosi. FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Vialli: dalla Samp alla, dal Chelsea alla Nazionale. FOTOSTORIA Si ...Un biglietto per la vita che, in fondo, valeva un pò per tutti iblucerchiati. Di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia, crescendo e cercando, vincendo e sognando. Sei arrivato ragazzino, ... Di Maria, il post social fa infuriare i tifosi della Juve: "Ora basta!" Gianluca Vialli è morto questa mattina, venerdì 6 gennaio, a Londra. Il mondo del calcio e tutti i tifosi piangono un altro campione che se ne è andato troppo presto a causa ...Gianluca Vialli sarà per sempre ricordato dai tifosi della Juventus come il capitano che ha alzato al cielo la Champions League nella stagione 1995/1996. Una maglietta blu, la fascia bianca ...