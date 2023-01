Juve | Allegri | «Di Maria e Sandro recuperati Vialli un esempio»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa: «Oggi dopo l’allenamento avrò definito la formazione contro un’Udinese» Massimiliano, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dei bianconeri contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.– «Ha rappresentato tanto come giocatore e come uomo. Unda seguire per i più giovani, mancherà sicuramente a tutti noi». DIE PAREDES – «Indipendentemente che torneremo a giocare allo stadio, ci sarà lo stadio pieno, sarà una bella occasione per noi. Abbiamo recuperato Di, Paredes sta crescendo, Bremer è un poì affaticato e valuterò oggi. Rugani è pronto per giocare. Devo fare delle scelte, oggi dopo l’allenamento avrò definito la formazione contro ...

Toccante gesto da parte di Massimilianoche, prima d'iniziare la conferenza stampa pregara di Juventus - Udinese , si è fermato per dedicare un minuto di silenzio in onore di Vialli ...L'allenatore dellaapre la conferenza stampa pre Udinese con un momento di raccoglimento in memoria di Castano , ex giocatore bianconero mancato ieri, e di Gianluca Vialli: "Ho avuto il piacere di conoscerlo, ha ... Juve, Allegri vuole una mossa a sorpresa per Alex Sandro: i dettagli La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Inizia a parlare ...