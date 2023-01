Joker aspetta un figlio e partorisce nell’ultimo numero del fumetto The Joker | The Man Who Stopped Laughing

Leggi su screenworld

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’evoluzione delha appena preso una piega sorprendente nella sua ultima serie a fumetti: il villain di GothamundelThe: The Man Who, una svolta che sta raccogliendo molta attenzione sui social media. Il breve racconto vede come coppiae la maga Zatanna e, invece che soffermarsi sulla scia di violenza lasciata a Gotham dal Clown Principe del Crimine, lo vede vittima di un incantesimo lanciato direttamente dalla maga. Zatanna lancia un incantesimo che lasciaincinta e i due sul punto di formare una nuova complicata ...