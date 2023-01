Jamie Lee Curtis ha inventato Instagram? La risposta dell’attrice

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 6 gennaio 2023)Leeha? Non proprio ma quasi! La scream queen di Halloween ha affermato in più di un’occasione di avere lo ha ribadito in una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live, che ha portato la sua affermazione ancora una volta al centro dell’attenzione. Non è entrata nei dettagli durante lo show e molti si chiedono perché abbia detto una cosa del genere. Sembra incredibile, ma a quanto pare l’affermazione è molto più valida di quanto si possa immaginare. Come riportato da Cinema Blend, infatti, Buzzfeed ha fatto il lavoro di fino e ha scoperto l’esistenza di un sito Blogspot aperto daLeenell’estate del 2010 e chiamato iPhoneys. L’attrice ha dichiarato in precedenza che, dopo aver acquistato ...