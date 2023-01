Jake Gyllenhaal e Ruth Negga nella serie Apple TV+ “Presumed Innocent”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Deadline riporta che, nominata agli Oscar (Loving) e ai Tony, entra nel cast al fianco di, in, l’imminente minidiTV+. Di cosa parlerà “”?, laTV esplorerà l’ossessione, il sesso, la politica e il potere e i limiti dell’amore, mentre l’accusato combatte per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio.” Ispirato al thriller giudiziario di Scott Turow,è la storia di un orribile omicidio che sconvolge ...

Everyeye Serie TV

E' davvero fresca la notizia della nuova serie targata AppleTV+: Presumed Innocent . E' ancora più fresca tuttavia la notizia della trattativa diper la nuova serie di JJ Abrams , che ne sarà il produttore insieme all'attore. Del cast ufficiale farà parte anche Ruth Negga . L'attrice vanta già molti titoli di successo alle sue ...Ruth Negga è entrata a far parte del cast della miniserie Presunto Innocente e reciterà quindi nel progetto targato Apple TV+ accanto a. L'adattamento del romanzo scritto da Scott Turow sarà prodotto da David E. Kelley, Dustin Thomason e J. J. Abrams. Al centro della trama c'è un terribile omicido di cui viene accusato ... Presumed Innocent, Ruth Negga si aggiunge a Jake Gyllenhaal per AppleTV+ Jake Gyllenhaal, Ispirato al thriller giudiziario di Scott Turow, Presumed Innocent è la storia di un orribile omicidio che sconvolge ...Nel cast ufficiale di Presumed Innocent, nuova serie per AppleTV+, si aggiunge anche un altro componente: Ruth Negga.