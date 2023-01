Italia | disposto un minuto di silenzio per Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La FIGC haundiper Gianlucasu tutti i campi di calcioni. Il comunicato Di seguito il comunicato della FIGC in ricordo di Gianluca. COMUNICATO – «La scomparsa di, che arriva pochi giorni dopo quella di Sinisa Mihajlovic, lascia un vuoto incolmabile in tutta la famiglia del calciono. Per ricordarlo la Federazione haundi raccoglimento da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana». L'articolo proviene da Calcio News 24.

LA NOTIZIA

L'ex attaccante della Cremonese si è spento oggi all'età di 58 anni dopo una lunga malattia L'Italia del calcio piange Gianluca Vialli. L'ex attaccante della Cremonese, da giorni ricoverato in una cli ...All'età di 83 anni è venuto a mancare Ernesto Castano. Ex giocatore della Juventus negli anni 60', riuscì a vincere tre Scudetti e tre Coppe Italia con il club… Leggi ...