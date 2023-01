Israele | abbiamo un problema ed è tutto interno al sistema politico

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Tablet Magazine, tabletmag.com, che ci ha gentilmente concesso i diritti. Punto primo.è una società in crisi e la sua politica è in crisi. Gli ultimi anni di ripetute elezioni e di caos, seguiti dalla costituzione del nuovo governo radicale di Benjamin Netanyahu, dimostrano che ilnon è in grado di offrire ai cittadini un modo per progredire insieme, o qualsiasi tipo di visione unificante che abbia senso per la maggioranza della popolazione. La sensazione che si respira nel paese in questo momento, e non solo al centro e a sinistra, è che ilsia finalmente riuscito a infrangere qualcosa di importante nel legame che ha sempre in qualche modo tenuto insieme le parti, pagando (la ...