Iscrizioni scuola Valle d’Aosta dal 9 gennaio al 3 febbraio | le info utili

Orizzonte Scuola

Come negli anni scorsi, potranno essere effettuate online anche leal primo anno dei ... La scelta dellasuperiore - osserva l'Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili,...Il 13 gennaio a Craveggia l'open day dellaPrimaria e dell'Infanzia . In vista delle prossimeal nuovo anno scolastico, le insegnanti, dalle 17 alle 18.30, accoglieranno genitori e bambini che potranno visitare " in presenza "... Iscrizioni scuola 2023/24, domande in eccedenza: quali criteri di precedenza applicare Tornano in presenza al Liceo “Pertini” gli sportelli disciplinari pomeridiani, appuntamenti molto apprezzati dagli studenti di terza media, che si trovano a dover scegliere il loro futuro scolastico.Da lunedì 9 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali dell’Unione della Bassa Romagna e ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 20232024. Per il bando di iscri ...