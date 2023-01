Agenzia ANSA

Lo dichiara Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia, dopo la notizia dell'arresto del fratello del trentenne Mehdi Zare Ashkzari, ex studente a Bologna, morto indopo venti ...... alla quale hanno aderito ancheInternational Italia , rappresentata da Tina Marinari (che ... dichiarandolo persona non grata e di richiamare il nostro ambasciatore inper consultazioni. ... Iran: Amnesty, Comune e Unibo sollecitino la Farnesina - Medio Oriente Appena sotto il Gigante, in piazza del Nettuno, il volto di Mehdi Zare Ashkzari è immortalato in un’immagine adagiata sopra a un tappeto. A migliaia di chilometri di distanza, a Yazd in Iran, nello st ...BOLOGNA, 06 GEN - "Sarebbe importante ora che Comune e Università di Bologna sollecitassero la Farnesina a verificare qual è la situazione del fratello di Mehdi e, qualora risultasse ancora arrestato, ...