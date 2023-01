Inter | futuro di un top in bilico | c’è distanza per il rinnovo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella serata di mercoledì a San Siro l’ha affrontato e battuto a San Siro il Napoli capolista. Grande merito della vittoria va riconosciuto sicuramente al modo in cui è stato preparato il match dalla squadra di Simone Inzaghi ma anche ad una prestazione sublime di Edin Dzeko che oltre al gol è stato autore di un’ottima prestazione anche nel legare i reparti.-Dzeko: c’è rottura? Edin Dzeko –Come riportato dal Corriere dello Sport, il contratto dell’attaccante bosniaco, che a marzo compirà 37 anni, è in scadenza ma al momento c’èper il. L’ex Roma, che con la rete al Napoli ha raggiunto quota 10 in stagione, al momento percepisce 5,5 milioni a stagione ma la società non vorrebbe superare i 3-3,5 milioni. Riduzione che il bosniaco, anche per orgoglio, non sembra ...

Certo, questa partenza a razzo del bosniaco ha accelerato le operazioni e rimesso il rinnovo in agenda: l'idea è proporre un altro anno anche se a una cifra minore rispetto ai 5 milioni che Edin attualmente percepisce. A Edin sarà offerto un altro anno di contratto e per svoltare servono i veri Lukaku-Lautaro.