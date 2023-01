(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un tris, che potrebbe diventare poker, servito proprio al momento giusto, ora che è stata vinta la mano più attesa e in classifica si è aperto uno spiraglioessante. Simone Inzaghi seduto al ...

Un tris, che potrebbe diventare poker, servito proprio al momento giusto, ora che è stata vinta la mano più attesa e in classifica si è aperto uno spiraglio interessante. Simone Inzaghi seduto al ...Guida sempre Spalletti ma a 1,75 (prima di San Siro era a 1,50), con, Milan (5,50) e Juventus ... Tra i possibili marcatori, dominano i giocatori del Milan:Giroud a 2,50, seguito da Rebic ... Inter, comanda l'attacco: Dzeko verso il rinnovo, Lu-La pronta al decollo A Edin sarà offerto un altro anno di contratto e per svoltare servono i veri Lukaku-Lautaro. Mentre Correa latita ...Il big match tra Inter e Napoli si gioca mercoledì 4 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Il Napoli ha perso 68 delle 15 ...