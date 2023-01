Insigne | “Toronto dà ai miei figli un’apertura mentale Qui faccio cose impossibili a Napoli”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lorenzoconfida chedà ai suoie farispetto aLorenzo, ex capitano deled ora figura di spicco del, ha rilasciato una lunga intervista a Preferred Magazine, spaziando su tanti temi. Sull’arrivo in Canda ha dichiarato: “Ho scelto di andare in MLS perché convinto dall’entusiasmo contagioso del presidente Manning e la sua forte convinzione affinché mi unissi aa trasformarsi nel mio desiderio di indossare la maglia die di intraprendere questa nuova carriera e percorso di vita. Una volta firmato, ho guardato tutte le partite. Sono rimasto sveglio fino a tarda notte ...

IlNapolista

Farò del mio meglio per soddisfare le aspettative, non solo per me stesso, ma per la mia famiglia, il club e, cosa più importante, per i fan di".(getty images) Tutta la Serie A TIM è ...Lorenzonon è pentito della scelta fatta proprio un anno fa, quando firmò per ildicendo addio al Napoli dopo un lungo ciclo. In un'intervista a Preferred Magazine l'ex capitano azzurro, che ... Insigne: «Toronto darà ai miei figli un'apertura mentale nei confronti del mondo» Lorenzo Insigne confida che Toronto dà ai suoi figli un'apertura mentale e fa cose impossibili rispetto a Napoli.Arrivano le parole del presidente riguardo l'arrivo al Toronto FC di Lorenzo Insigne dopo aver lasciato il Napoli ...