Insetti a tavola | nell' allevamento di grilli | La nostra farina è più sana e sostenibile

Donna Moderna

Leggi Anche Cibo, dall'Ue via libera al commercio di grilli in polvere Leggi Anche Grilli a, gli allevatori d': 'Trasformiamo grilli essiccati in farina' 'I grilli servono per fare ...Anche perché gli, in forma di colorante o in piccolissimi frammenti possono trovarsi in alimenti o bevande insospettabili . Uno per tutti la cocciniglia usata per tinteggiare di rosso tanti ... Insetti in tavola, arriva la farina di grillo L'Unione europea autorizza l’uso della polvere di grillo in pane, pizza, biscotti e molti altri alimenti. Ma in Italia è polemica ...Non solo grilli, il consumo inconsapevole di insetti nei nostri cibi si aggira sui 500 grammi l'anno per ogni persona ...