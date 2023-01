(Di venerdì 6 gennaio 2023) A mezzogiorno ora di Mosca (le 10 in Italia) è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco natalizio nelle operazioni militari in Ucraina annunciato dRussia, che...

... Anatoly Antonov , ha accusato Washington di non voler porre fine alla guerra in Ucraina,... Leggi anche Ucraina - Russia, Putin ordina. Kiev: "Mosca si ritiri" Ucraina, Zelensky: "...Secondo Zelensky , però, la 'serve solo ai russi per preparare nuovi attacchi'. Il governo di Kiev definisce l'iniziativa 'propaganda' e 'una trappola cinica'. Anche la Ue parla di una ... Iniziata la tregua (trappola) annunciata da Putin che durerà fino alla mezzanotte di domani Secondo Zelensky, però, la "tregua serve solo ai russi per preparare nuovi attacchi". Il governo di Kiev definisce l'iniziativa "propaganda" e "una trappola cinica".Michael Ignatieff, professore di Storia a Vienna: «Lo zar usa la religione con una logica imperiale. Il suo messaggio è: siamo un unico popolo» ...