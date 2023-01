Infortunio all' anca per Sinner | Australian Open a rischio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Oltre al danno, vien da dire, anche la beffa. Perché se la sconfitta rimediata stanotte dal numero 33 del mondo Sebastian Korda nei quarti di finale del torneo Atp di Adelaide – 7-5, 6-1 il risultato finale – preoccupa il giusto, Jannikha però accusato un altroche può costringerlo a saltare gli. In particolare, un problema all'che potrebbe compromettere la sua partecipazione al primo Grande Slam dell'anno, l'appuntamento più importante di questo inizio di stagione 2023. Il fatto è che i problemi fisici per il tennista altoatesino stanno diventando una spiacevole consuetudine. Tanto che nel 2022 è stato costretto a ritirarsi ben 4 volte: agli ottavi di finale di Indian Wells con Kyrgios, nell'altro Master 1000 di Miami contro Cerundolo, nel quarto turno del ...

