Inflazione | l’Italia è la quarta peggiore nella Ue Rincari record per il riso | meglio su carne | pesce e formaggi

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è al quarto posto nell’area dell’euro peralta, superata solo da Lituania, Lettonia, Estonia e Slovacchia. Con i dati preliminari di dicembre rilasciati prima da Istat e nel giorno dell’Epifania da Eurostat, il caro prezzi italiano su base annuale (+11,6%) sembra essere uno di quelli più seri. Dipende come tutti dal caro energia che pesa più in Italia che altrove, essendo un paese più esposto degli altri al fluttuare dei prezzi di gas e petrolio perché ha menorse proprie su cui potere contare. Come in tutti i paesi il caro energia si porta dietro soprattutto il rialzo dei prezzi degli alimentari, oltre a quello dei trasporti e dei servizi collegati. Ma nel carrello della spesa non tutto è aumentato allo stesso modo, eper molti generi di prima necessità ha sentito meno di altri paesi ...