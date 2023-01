Il Denaro

In Italia il tasso diannuale stimato e' indicato aa quota 12,3% in calo rispetto a 12,6% a novembre; Germania 9,6% dopo 11,3%; Francia 6,7% dopo 7,1%; Spagna 5,6% dopo 6,7%....economia A dicembre il tasso dinell'area euro è sceso a quota 9,2%, in calo rispetto a 10,1% registrato a novembre. Il consensus si attestava al 9,7%. E' la stima flash di. Si ... Inflazione, Eurostat: Italia ai primi posti col 12,3% - Ildenaro.it Con l’inflazione nell’Eurozona in discesa, ma quella core ai massimi storici a dicembre, gli analisti iniziano a calcolare quanto sarà il rialzo del costo del denaro entro l’estate. Il caso dell’Itali ...I Paesi dell'est Europa hanno registrato i tassi più alti: oltre il 20% in Lettonia e Lituania, 17,5% in Estonia, 15% in Slovacchia. Male anche l'Olanda, con un… Leggi ...