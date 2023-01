Infiammazione del pericardio dopo il Covid | il Bayern Monaco ferma Mazraoui

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ilhato il terzino marocchinoa causa di un’aldovuta agli strascichi delcontratto nelle scorse settimane. Lo ha reso noto il club tedesco in una nota. Mazroaoui, spiega il, ha contratto ildurante il Mondiale, per questo motivo ha saltato i quarti di finale del Marocco contro il Portogallo. Propriola permanenza in Qatar, è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del medico del, che ha diagnosticato una lieveal, che oradovrà curare. Al momento sarà indisponibile per Nagelsmann. Di seguito la nota del ...