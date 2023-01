Infantino ricorda Vialli | 'Il calcio perde uno dei sorrisi più belli | un uomo intelligente'

Calciomercato.com

Ma chi non- anche in Italia - il famoso spot del deodorante Brut 33, dove Pelé diceva: "** ...: "Stadi intitolati a Pelé in tutto il mondo" Pelé, omaggi e tributi sui social. Ricordi, ..., complice o ingenuo he sia, ha perso un'occasione. Ai funerali si prega, si, si piange, si riflette, si consola: non ci si mette in posa. E se chiedono di farlo, si può dire no ... Infantino ricorda Vialli: 'Il calcio perde uno dei sorrisi più belli, un ... "Il calcio perde uno dei suoi sorrisi più belli e positivamente contagiosi, quello di Gianluca Vialli". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, con un post su Instagram, ricorda Vialli. Nel re ...Reazioni da tutto il mondo (del calcio e non solo) alla notizia della morte di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni in una clinica di Londra a causa ...