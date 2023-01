Infantino | le parole su Vialli | «Il calcio perde uno dei suoi sorrisi più belli»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Anche Gianniha voluto omaggiare Gianluca. Di seguito le sue, riportate dall’Ansa. «Iluno deipiùe positivamente contagiosi, sorriso di chi ha giocato e allenato. Il sorriso di chi ha vinto, trascinando nella propria felicità i piccoli che stavano diventando grandi, come ai tempi della Sampdoria. Il sorriso mantenuto nonostante la malattia, durante la sua ultima esperienza con la Nazionale italiana.è stato un grande calciatore e un uomo intelligente. Un giorno mi ha visto palleggiare e mi ha detto: ‘Gianni, diciamolo, non sai palleggiare. Ti insegno io’. E, di nuovo, ha sorriso. È giusto ricordarlo così, attraverso la sua espressione felice. È stato un grande, perché ...

Europa Verde

Sui fatti di Lecce ha parlato poi anche Gianni, che ha detto: ' Zittiamo i razzisti una ... Queste le sue: " La manovra appartiene al parlamento e al Governo. Come presidente del Senato ...... ti prego...!' Adani , al culmine del suo misticismo riporta, convinto che sianoestrapolate ... E la mia giustizia , sempre da lui calerà sopra di loro (s ue gli uomini di potere della ... Infantino, parole vergognose sui mondiali in Qatar: si dimetta Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha voluto esprimere la sua solidarietà per Umtiti e Banda del Lecce dopo i cori razzisti ricevuti Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha voluto esprimere ...Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato i cori razzisti rivolti ieri a Umtiti e Banda durante Lecce-Lazio Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha voluto esprimere la sua solidarietà ...