(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tragedia sull’A2, all’altezza dello svincolo di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, dove, ieri sera, unadi 10 anni è stata investita eda un’. La piccola era dovutare dalla vettura a bordo della quale viaggiava insieme ai suoi genitori, un’Audi A3, perché, a causa di un guasto, c’era una fuoriuscita di fumo dal cofano. Il guidatore, avendo paura che l’potesse prendere fuoco, si era accostato in corsia d’emergenza: lastava uscendo dalla portiera di sinistra, quando è statada una Renault Clio ed è morta sul colpo. Sul posto la polizia stradale di Palmi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell’Audi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Sul luogo dell'è stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell'Audi. In attesa che le indagini accertino se c'è stata la ...Sul luogo dell'si è reso necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell'Audi. Avvertito il pm turno della Procura di Reggio Calabria, la ... Incidente su A2, scende da auto guasta: bimba travolta e uccisa Una bambina di 10 anni è morta nella tarda serata di giovedì 5 gennaio dopo essere stata travolta da un'automobile sull'autostrada A2 in Calabria.La piccola era in viaggio con la sua famiglia ma, una volta scesa dall'auto in corsia d'emergenza, è stata investita da una macchina che stava sopraggiungendo ed è morta sul colpo ...