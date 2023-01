Inchiesta sui falsi green pass | il racconto della dottoressa Grillone | “Vaccini finti a tutti i Giorgi Le dosi? Nel water” E parla anche di Madame

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È una lunga confessione quella di Daniela, lavicentina di 57 anni arrestata lo scorso febbraio nell’ambito dell’suiche ha coinvoltola cantante, all’anagrafe Francesca Calearo, e la tennista marchigiana Camila, entrambe indagate per falso ideologico. Nei verbali, come riporta il CorriereSera, lasi dice “sconvolta” e “pentita” per le sue azioni. Racconta come è iniziato il giro di false vaccinazioni, che inon utilizzati venivano gettati neldelle due vip coinvolte. Proprionei giorni scorsi ha ...

Il Fatto Quotidiano

... di cure che venivano fatte all'epoca e ai trattamenti che venivano fatticampi sportivi'. ... il problema è davvero molto diffuso, come emerso già nel 2000, con l'guidata dal magistrato ...'Profondo cordoglio - questo il messaggio del clubsocial - per la scomparsa di Vialli, ... Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, die di ... Inchiesta sui falsi green pass, parla Madame: “Io vittima della paura dei miei genitori L’inchiesta sul ferimento del 22enne al viale delle Medaglie d’Oro è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Un dato che fa comprendere come le indagini si stanno muovendo nel mondo della c ...«Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso». Così Madame fa un passo indietro sulle ultime dichiarazioni diffuse via social poche ore fa rigu ...