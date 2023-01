Il vicino lo attacca con la ruspa | lui risponde a fucilate | finisce malissimo

EOS Sistemi avanzati scrl

"Adesso i russi vogliono usare il Natale come copertura per fermare per un po' l'avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi piùalle nostre ...... anche solo per un po', e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi piùalle nostre posizioni'. Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel messaggio serale, commentando la tregua di 36 ore per il ... Attacca con ruspa casa del vicino, che lo uccide Ci siamo, un’altra giornata di Serie A sta per cominciare: sabato alle 15 inizierà la 17a di campionato. Apre il programma Fiorentina-Sassuolo, lo chiude invece Bologna-Atalanta lunedì alle 20.45. Di ...La vittima, 57 anni, aveva assaltato la villetta del vicino con una ruspa: raggiunto da quattro colpi di fucile, è morto sul colpo ...