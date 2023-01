Il Valencia vuole avvicinarsi all’Europa e Cadice per sfuggire alla retrocessione

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 01/05/2023 alle 21:00 TEC Dopo la sconfitta contro il Villarreal, i Ches sono a 5 punti dal settimo posto Gattuso non potrà contare su Jaume Doménech o Nico González e André Almeida è in dubbio per influenzasi incontrano questo venerdì al Mestnella partita con cui entrambi apriranno il campionato nel 2023e in cui i locali proveranno ad aggiungere tre punti peralle posizioni delle competizioni europee e gli ospiti fuggono ddopo l’amaro ricongiungimento con la competizione che entrambi hanno vissuto la scorsa settimana dopo la Coppa del Mondo in Qatar 2022. La squadra di ...