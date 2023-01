Il tumore al pancreas | il male che ha ucciso Vialli | i dettagli dall’oncologo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ morto Gianluca, il mondo del calcio piange l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria. Lottava da tempo contro ilal, un avversario pericolosissimo. “In effetti, abbiamo poche cure per contrastare efficacemente ildel. Molti pongono tante aspettative nella chirurgia, che invece ha un ruolo del tutto marginale in questa malattia. Oggi come oggi la cura è sostanzialmente chemioterapica. Purtroppo, le terapie a bersaglio non hanno dato particolari soddisfazioni, i chemioterapici sono molto pochi, l’immunoterapia non funziona. È una patologia orfana di molti farmaci”. E’ quanto riferito all’agenzia Dire da Michele Reni, Professore associato di Oncologia dell’Università Vita e Salute e coordinatore dell’area oncologica Irccs San Raffaele di Milano. Leggi ...

è morto. Diceva sempre di non voler morire prima dei genitori, perché il pensiero di far star male i suoi cari lo distruggeva più della che invece lo stava consumando. Girava con un maglione sotto la ...'In effetti, abbiamo poche cure per contrastare efficacemente ildel. Molti pongono tante aspettative nella chirurgia, che invece ha un ruolo del tutto marginale in questa malattia. Oggi come oggi la cura è sostanzialmente chemioterapica. Purtroppo ...(ITALPRESS) Il Chelsea ricorda Gianluca Vialli e i tifosi rendono omaggio al loro ex centravanti, nonché allenatore, recandosi a Stamford Bridge, lo stadio dei «blues». Anche il sito del club è pieno ...Anche Aurelio De Laurentiis ha espresso, tramite Twitter, il suo cordoglio per la scomparsa dello storico attaccante e personaggio del calcio italiano ...